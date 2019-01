Alkenaar Kielich ploetert soeverein naar eerste nationale titel veldrijden bij de beloften

Timo Kielich werd door zijn concurrenten getipt als de grootste kandidaat-winnaar voor de nationale beloftentitel en ze hebben gelijk gekregen. De 19-jarige Limburger van Steylaert - 777 sloeg al in de eerste ronde een kloof en die kregen ze niet meer gedicht. Zilver ging (op anderhalve minuut) naar Lander Loockx, Niels Vandeputte pakte brons.

Timo Kielich had nochtans een twijfelweek achter de rug. Zijn wedstrijden in de nieuwjaarsperiode waren vrij mager en de schrik bestond dat hij over zijn hoogtepunt heen was. Niet dus... De mindere resultaten bleken een kwestie van gebrek aan recuperatie in de drukke eindejaarsperiode.

Timo Kielich: "Ik voelde me in de loop van de week stelselmatig beter worden en de kracht kwam erdoor. Ik ben er meteen ingevlogen, op mijn eigen tempo. Zoals Ryan Cortjens gisteren. En als je dan de sterkste bent, dan steek je er op dit zware parcours helemaal bovenuit."

Eerste crosstitel

Timo Kielich is van nature eigenlijk een mountainbiker, met ook al twee Belgische titels op zijn erlijst. Nu komt er een eerst crosstitel bij. Timo Kielich: "Het voelt geweldig om in twee disciplines de beste te zijn. Ik ga niet kiezen tussen mijn drie truien, ze zijn allemaal even mooi. Een heel jaar in het veld met deze drie kleuren. Echt ongelooflijk."

Foto: BELGA

Achter de poulain van Bart Wellens kon Lander Loockx zich nog even losmaken maar het was vooral Niels Vandeputte die indruk maakte. Hij fietste eerst voorbij Toon Vandebosch en kwam al snel in het spoor van Lander Loockx. Maar aan de trui moesten Vandeputte en Loockx al snel niet meer denken. Na de tweede ronde telde het duo al meer dan een halve minuut achterstand op de ontketende Kielich.

Bij afwezigheid van Eli Iserbyt - de wereldkampioen bij de beloften moet straks bij de profs rijden omdat hij een profcontract heeft - nam Kielich met verve de favorietenrol over. De 19-jarige Limburger maakte nauwelijks een fout.

Achter de brede rug van Kielich hielden Loockx en Vandeputte elkaar in evenwicht. Loockx met de power, Vandeputte met de techiek: details zouden uitsluitsel geven over zilver en brons. Het was uiteindelijk de kracht van Loockx die het haalde: zilver voor de Brabander, brons ging naar Niels Vandeputte.

“Ik zat tegen de krampen aan”

Foto: BELGA

“Het was enorm zwaar, het was kwestie van op uw plaats te komen en dan tempo te rijden”, reageerde de Limburger. “In de voorlaatste ronde zat ik zelfs tegen de krampen aan, van constant op en af de fiets te springen. Het was ook een lange cross, langer dan 50 minuten. Voor een kampioenschap mag dat wel, maar het was echt zwaar. Je moet je spieren constant opspannen om recht te blijven, vandaar dat ik tegen de krampen aanzat.”

“Of ik ergens ook rustig controlerend kon rijden? Toen ik meer dan een halve minuut had, wist ik dat ik gewoon mijn tempo moest aanhouden en recht blijven. Ik maakte wel een foutje, maar verloor niet veel tijd ermee. Ik ben heel tevreden met deze zege, het is mijn grootste overwinning van dit seizoen.”

Gisteren werd Lanakenaar Ryan Cortjens al Belgisch kampioen bij de junioren.