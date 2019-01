Man overleden na met auto in Samber te zijn gereden

Een man is zaterdag omgekomen nadat hij in Salzinnes (Namen) met zijn auto in de Samber was terechtgekomen. Dat heeft het parket van Namen zondag gemeld.

De oorzaak van het gebeuren is nog onbekend. Een onderzoek is opgestart. Een getuige hoorde hoe een auto versnelde, gevolgd door het geluid van een doffe plof. Hij zag hoe de auto in het water verzeild was. Het stoffelijk overschot van de man zal zondag door de wetsdokter worden onderzocht om de omstandigheden van diens overlijden te achterhalen.