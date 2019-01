Politie rukt uit voor ‘gijzeling’ op woonwagenkamp, maar later blijkt dat bewoner vuurwerk liet knallen

Verscheidene snelleresponsteams, het gespecialiseerde POSA en zelfs de BearCat van de Antwerpse politie zijn zaterdagnacht uitgerukt naar een woonwagenkamp in Mortsel voor een mogelijke gijzelingssituatie waarbij ook gedacht werd dat er geschoten was. Uiteindelijk bleek dat een bewoner vuurwerk had laten afgaan in zijn caravan.