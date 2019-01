In een achterbouw van een huis in de Hoevenstraat in Overpelt is zaterdagmiddag een brand ontstaan. De eigenaar was er aan het lassen. Tijdens zijn middagpauze ontstond om onduidelijke reden een brandje. De man had het vuur al grotendeels geblust voor de brandweer aankwam. De brandweerlui moesten nog nablussen. De schade bleef beperkt. (mm)