Plofkraak bij bpost in Kinrooi

Kinrooi - Bij bpost op de Neeroeterseweg in Kinrooi is er een plofkraak gepleegd. Dat meldt VRT. Voorlopig is het nog niet duidelijk of de daders buit hebben gemaakt. De schade zou wel aanzienlijk zijn.

De daders lieten gas ontploffen in de burelen van het postkantoor, aldus de VRT. Politie CARMA kwam ter plaatse en stelde vast dat er heel wat schade is door de ontploffing. Of de daders ook buit konden maken, is nog niet geweten.

Het is niet de eerste keer dat er een plofkraak wordt gepleegd in Kinrooi. Op 4 juni 2018 was het ING-bankkantoor in het centrum al slachtoffer. Ook in Lummen, Lommel, Bree en Overpelt waren er plofkraken vorig jaar.