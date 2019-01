Jongeman (26) aan auto vastgebonden en voortgesleept: slachtoffer in levensgevaar

In de nacht van vrijdag op zaterdag zijn twee personen in Ans opgepakt, zo is vernomen bij de politie van Luik. De twee hadden een jongeman van 26 jaar aan de achterkant van een auto vastgemaakt en hem dan voortgesleept over de grond ter hoogte van het Sint-Lambertusplein. De jongeman uit Louvain-la-Neuve verkeert in levensgevaar.

Getuigen hadden rond 2.30 uur zaterdagochtend de politie erbij gehaald. Ze vertelden de politie dat ze gezien hadden hoe de jongen aan de auto was vastgebonden en hoe hij achter de rijdende auto werd voortgesleept voor het prinsbisschoppelijk paleis in het centrum van Luik.

De politie vond alleen nog een schoen terug. In Ans kon even later een patrouille een auto zoals beschreven door de getuigen terugvinden. Dat was op het kruispunt van de rue Gilles Magnée en de rue Monfort. Er zaten toen, om 2.50 uur twee personen in de auto. Die werden opgepakt.

Het slachtoffer is zwaargewond. Hij kreeg de eerste hulp van de ambulanciers en werd dan overgebracht naar het Citadelziekenhis. Hij is in levensgevaar.