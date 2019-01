Limburgse coach legt breuk met Angelique Kerber uit: “Financieel is het misgegaan”

Wim Fissette is ook dit jaar aanwezig op de Australian Open. De Truiense coach begeleidt niet meer de Duitse Angelique Kerber (WTA 2), maar vond een nieuwe uitdaging bij de Wit-Russische Viktoria Azarenka (WTA 53), ook een oud-nummer één van de wereld en eindwinnares op de Australian Open in 2012 en 2013.

“Ik heb met Angie een fantastisch jaar gehad”, legde Fissette zondag uit aan Belga. “Maar het is niet gelukt om die overeenkomst te verlengen. De bedoeling was om voor de Masters een akkoord te bereiken. Toen dat niet lukte, heeft zij besloten alleen naar Singapore te gaan. Dat zijn zaken die gebeuren. Onze scheiding had niets met het sportieve aspect te maken. Het lukte financieel niet om er uit te geraken. Ik vond het jammer, want ik werkte graag met haar samen. Maar onze eisen waren te verschillend.”

“Ik heb nadien andere opties onderzocht en wist al snel wat ik wilde”, vervolgde Fissette. De Limburger coachte Viktoria Azarenka ook al van februari 2015 tot mei 2016. Toen maakte de Wit-Russische bekend zwanger te zijn en haar carrière ‘on hold’ te zetten. “Ik heb altijd het gevoel gehad dat het beste bij Vika nog moest komen. Ik heb mijn werk met haar niet kunnen afmaken. We waren nochtans goed begonnen (met zeges in Brisbane, Indian Wells en Miami in 2016, red.). De klik tussen ons is er nog. Tijdens de trainingen toonde ze al mooie dingen. Al mag niet vergeten worden dat ze twee jaar niet meer op topniveau gespeeld heeft.”