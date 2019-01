Meteen prijs voor Lotto-Soudal: Caleb Ewan wint eerste wegwedstrijd van het seizoen in Australië

Het wegseizoen is voor Lotto Soudal fantastisch gestart. Caleb Ewan, de nieuwste sprintaanwinst van de Belgische ploeg, won meteen de Down Under Classic in Adelaide. De Australiër vloerde Peter Sagan, de winnaar van vorig jaar, en Alexander Edmondson in de sprint.

Het criterium, dat één uur en één ronde duurde, leek met de traditionele massasprint te eindigen. Zover kwam het niet helemaal: door een massale valpartij in de voorlaatste bocht werd de sprint ontregeld. Onder meer Elia Viviani kon zo de zege vergeten. In de sprint stond vervolgens geen maat op Caleb Ewan, die meteen bevestigt dat hij de juiste man is om André Greipel te vervangen bij Lotto Soudal. Drievoudig wereldkampioen Peter Sagan moest vrede nemen met de tweede plaats, Alexander Edmondson was derde.

CRASH, CHAOS and CALEB!!! @CalebEwan avoids the carnage, holds off @petosagan, and grabs a big win for his new team, @Lotto_Soudal #TourDownUnder pic.twitter.com/uiOkKOD6Y3 — Santos Tour Down Under 🚴🚴‍♀️ (@tourdownunder) 13 januari 2019

“Het was een beetje anders deze keer, er werd agressief gereden”, zei winnaar Ewan na de finish tijdens een interview met de organistie. “Dat maakte het lastiger. Het was heel moeilijk om bij elkaar te blijven omdat er vier bochten op dit korte parcours zitten, iedereen wil je constant passeren. Maar iedereen bleef rustig. Ik ben bij Roger Kluge gebleven en hij heeft me tot het einde bijgestaan (Kluge werd zelf vierde, nvdr.). Het team heeft fantastisch werk geleverd.”

De Down Under Classic geldt als voorloper van de Tour Down Under, de bekende rittenwedstrijd die traditioneel de eerste WorldTour-wedstrijd van het jaar is. De Tour Down Under begint dinsdag in Adelaide en duurt tot zaterdag. Er staan zes ritten op het programma.

De top tien:

Confirmation of the Down Under Classic result #TourDownUnder pic.twitter.com/9vL5fLXaFY — Santos Tour Down Under 🚴🚴‍♀️ (@tourdownunder) 13 januari 2019

Verschillende renners moesten na de race hun wonden likken:

Oostenrijks kampioen Lukas Pöstlberger. Foto: hc