Zwangere vrouw neergestoken in Duits ziekenhuis: ongeboren kind overleeft aanval niet

In een ziekenhuis in de West-Duitse stad Bad Kreuznach heeft een Afghaanse asielzoeker vrijdagavond een 25-jarige zwangere vrouw aangevallen en haar levensbedreigende messteken toegediend. Het slachtoffer moest worden geopereerd en haar toestand is nu stabiel. Haar ongeboren kind overleefde de aanslag niet.

De dader gaf zichzelf aan bij de federale politie in het treinstation van Bad Kreuznach, nadat een korte vluchtpoging was mislukt. Hij zit nu in hechtenis. Naar verluidt kwam het eerst tot een dispuut tussen de vrouw en de asielzoeker, waarna de man zijn slachtoffer verschillende keren met een mes zou gestoken hebben.

Meer bijzonderheden over een mogelijke aanleiding voor de aanval gaven de politie en het parket niet. De 25-jarige Afghaan is in staat van beschuldiging gesteld wegens moordpoging en het opzettelijk toebrengen van zwaar lichamelijk letsel.