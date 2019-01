Democraat Julian Castro officieel kandidaat voor presidentsverkiezingen VS

Julian Castro heeft zaterdag officieel zijn kandidatuur bekendgemaakt voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2020. De 44-jarige Democraat, die nog in het kabinet van president Obama werkte, zei in zijn thuisstad San Antonio dat het tijd is dat de VS voor iedereen het beloofde land kunnen zijn.

De eerste Democratische uitdager van de Republikeinse president Donald Trump bij de presidentsverkiezingen van 2020 was Elizabeth Warren, sinds 2013 senator van de staat Massachusetts.

Verwacht wordt dat er een twintigtal Democraten zich geroepen zullen voelen om mee te dingen naar de Democratische nominatie. Worden onder meer verwacht: de senatoren Bernie Sanders van Vermont en Kamala Harris van Californië, Michael Bloomberg, Joe Biden, Eric Garcetti, burgemeester van Los Angeles. Sommigen tippen ook Hillary Clinton.

De primaries van de Democraten, die de kandidaat van de partij naar voren zullen schuiven om het in november 2020 op te nemen tegen Trump, starten in februari in de staat Iowa.