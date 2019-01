Robert De Niro zal nooit Trump spelen in film

De Amerikaanse acteur Robert de Niro zou nooit de rol van de Amerikaanse president Donald Trump vertolken in een film. “Voor elke personage dat ik speel, heb ik altijd wat sympathie”, zegt de 75-jarige acteur in een interview met ‘Bild am Sonntag’.

Hij zegt er zich altijd weer op toe te leggen een personage vanuit alle hoeken te onderzoeken om gevoelsmatige aanknopingspunten te vinden, “maar bij de figuur van Donald Trump is dat onmogelijk, hoezeer ik me ook inspan. Trump komt bij mij als zeer onsympathiek over. “

Op de vraag of hij het zou overwegen wanneer hem de rol toch zou worden aangeboden om Trump te spelen, is het antwoord kort: “Nooit.”

De Niro heeft zijn mening over Trump al vaker openlijk laten blijken. In het interview zegt De Niro nog dat hij “woedend” is op Trump. Hij vindt de president een gevaar voor de VS en voor de democratie en voor de vele waarden die ons na aan het hart liggen. “De man is immoreel”, zegt De Niro. “We hebben nu iemand nodig die de mensen weer samenbrengt.”