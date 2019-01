Van Aert en Aerts klaar voor de strijd: “Ik ben nooit gaan twijfelen aan mezelf”

De heren elite rijden vanmiddag om 15 uur hun BK veldrijden in Kruibeke. De voorbije jaren was Wout van Aert altijd torenhoog favoriet, maar deze keer komt ook Toon Aerts met goede papieren op de proppen. Voorts kunnen ook Laurens Sweeck en Michael Vanthourenhout de plannen van de wereldkampioen in de war sturen.

Wout van Aert is titelverdediger. De voorbije jaren stond geen maat op de renner uit Lille, maar dit seizoen vergaat het hem minder goed. Hij won nog maar drie keer: in Ardooie, Bredene en het Franse La Mézière. Toon Aerts kan daar vier overwinningen tegenover plaatsen: twee Wereldbekers in Amerika, de Druivencross en de Koppenbergcross.

Aerts: “Hij is nog altijd vaker voor, dan na mij geëindigd”

Ondanks zijn betere statistieken noemt Toon Aerts zich zelf ook geen topfavoriet. “Wout is dit seizoen nog altijd vaker voor, dan na mij geëindigd”, stelde de kopman van de Telenet Fidea Lions vast. “Hij is ook iemand die enorm hard kan toewerken en toeleven naar een kampioenschap, dus ik schat hem heel hoog in.”

Hoe zou hij de waardeverhoudingen schetsen tussen Wout van Aert en hem? Hij kan het best vinden in de cijfers van onze poll, zo blijkt. “Tja, zeker niet 50/50, laat me zeggen 65/35 of 70/30, maar je mag niet alleen met ons rekening houden”, vindt Aerts. “Je zou het beter als volgt verdelen: 50/40/10, dus 50 procent voor Wout, 40 voor mij en dan die resterende tien procent voor Michael Vanthourenhout en Laurens Sweeck.”

Van Aert: “Nooit gaan twijfelen aan mezelf”

Wout van Aert is uiteraard ambitieus. “Natuurlijk start ik op het Belgisch kampioenschap voor niets minder dan een vierde driekleur op rij. Met elke andere podiumplaats kan en zal ik niet tevreden zijn”, liet hij optekenen in zijn wekelijkse column voor website Wielerflits. “Ik ben de voorbije maand trouwens ook nooit gaan twijfelen aan mezelf. Ik ga uit van mijn eigen sterkte. Op kampioenschappen kan ik net iets meer. Het is een kwestie van belang hechten aan alle details in de laatste rechte lijn. En zondagmorgen het gevoel hebben dat die voorbereiding tot in de puntjes perfect is verlopen. Dat ik niets, maar dan ook niéts aan het toeval heb overgelaten. Toegegeven, die extreme focus, die zou ik niet elke week kunnen opbrengen. Dat vraagt gewoon té veel energie op mentaal vlak. Als het die paar keer per seizoen dat ik het wel doe maar optimaal rendeert.”

Gisteren verkende hij ook al eens het parcours. En die kennismaking viel goed mee: “Het is heel lastig. Prachtig parcours wel, maar het zal enorm zwaar zijn. Technisch op de schuin kanten en geen recuperatie. Het is een eerlijk parcours, ideaal voor een kampioenschap. Ik denk dat dit er zeker mag zijn. Het wordt een lastig BK, het zal echt ‘stampen’ worden om hier Belgisch kampioen te worden.”

Van Aert en Aerts vinden in Kruibeke een parcours dat hen moet liggen. “Het is een eerlijk parcours”, stelde ook Laurens Sweeck vast na de verkenning. “Zonder pech wint de sterkste renner op dit parcours. Het is een omloop voor jongens met een groot vermogen, maar ook met een paar technische stukken zoals de schuine kanten.”

Programma van vandaag:

11u: mannen-tweedejaarsnieuwelingen

13u30: mannen-beloften

15u: mannen elite met en zonder contract (2 titels)