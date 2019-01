Maradona is met succes geopereerd aan navelbreuk

De Argentijnse voetballegende Diego Maradona is zaterdag met succes geopereerd in een ziekenhuis in Buenos Aires. Dat maakte zijn advocaat Matias Morla bekend. ‘Pluisje’ onderging een voorziene operatie na een navelbreuk, een verdikking van de navel.

“De chirurgische ingreep van Diego Maradona is beëindigd. Dank aan God dat alles goed is verlopen”, postte de advocaat op Twitter. De 58-jarige Argentijn moet minstens tot zondagnamiddag nog in het ziekenhuis blijven.

Maradona werd op 4 januari gehospitaliseerd, nadat bij een routinecontrole - voorzien vanwege zijn contractverlenging als hoofdcoach bij de Mexicaanse tweedeklasser Dorados - een maagbloeding werd vastgesteld. Toen hij een dag later het ziekenhuis verlaat, liet hij al lachend optekenen: “Ik ben het ziekenhuis binnengegaan als een man van 58 en buitenkomen als één van 50.”

De wereldkampioen van 1986 onderging enkele jaren geleden twee bypass-operaties om gewicht te verliezen. Voordien was hij al meermaals opgenomen in het ziekenhuis, een laatste keer in 2004 toen hij elf dagen gehospitaliseerd bleef met ademhalingsproblemen.