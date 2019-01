18-jarige Elena Castro Suarez volgt Angeline Flor Pua op en is Miss België 2019

De Antwerpse Elena Castro Suarez is verkozen tot de nieuwe Miss België. Dat is een verrassing, want ze werd vooraf niet getipt bij de favorieten. Castro Suarez volgt een andere Antwerpse (Angeline Flor Pua) op. Ze is 18, heeft Belgisch-Spaanse roots en zet haar studies rechtspraktijk even stop. “Ik droom ervan procureur te worden.” Ze is de zesde Vlaamse Miss België op rij.

Elena Castro Suarez kwam gisteravond als winnares uit de bus tijdens de verkiezingsshow in het Plopsa Theater in De Panne. De Antwerpse versloeg stadsgenote en topfavoriete Aline Elsermans, die genoegen moest nemen met de titel van tweede eredame. Miss Namen, Elodie Duchesne, werd eerste eredame. Bij de bekendmaking van de top 3 stelde Miss België-organisatrice Darline Devos dat de “punten heel dicht bij elkaar lagen”. Net naast het podium vielen Michelle Vermeersch, Julie Boone en Melissa Ghysels, die respectievelijk de vierde, vijfde en zesde plaatsen innamen.

In een eerste reactie na haar overwinning zei Elena: “Ik zet mijn studies rechtspraktijk even op pauze. Mijn grote droom is procureur te worden of bij de politie te gaan, maar ik ga me eerst focussen op mijn rol als Miss België. Ik had het niet verwacht. Maar ik ben wel opgelucht, want ik heb enorm veel tijd gestoken in mijn campagne. En ik heb alles gegeven. Ik denk dat ik goed ga slapen, want Miss België worden is mijn droom sinds ik vier was.”

In een filmpje tijdens de verkiezingsshow vertelde Elena dat ze zich had ingeschreven omdat Miss België haar kinderdroom was. “Ik wilde het echt heel graag doen.” Wat de uitslag ook zou zijn, ze wist dat ze levenservaring zou opdoen. Elena, die een Spaanse vader heeft, danst sinds haar vierde flamenco. “Samen met een vriendinnetje, ook een half Belgisch, half Spaanse.”

Verrassende weetjes

De show was begonnen met 29 finalistes. Eigenlijk moesten het er 30 zijn, maar eentje was ziek afgevallen. De kandidates kwamen een voor een op het podium en werden daarbij op een bijzondere manier geïntroduceerd. Dat leverde verrassende weetjes op. Donna “werkt overdag bij haar papa in de vleesgroothandel, waar ze met gemak 20 kilogram vlees opheft en versnijdt”. De grootste specialiteit van Josephine Charlotte zijn “haar sproetjes, waarmee ze zich onderscheidt in haar modellenwerk”. Chloë “mag dan wel een miss zijn en houden van fotoshoots, toch helpt ze graag op het landbouwbedrijf van haar ouders, waar ze met de tractor rijdt en de koeien melkt”.

De vorige Miss België, Angelina Flor Pua, werd uitgewuifd met een choreografie over de luchtvaart, waarin haar (nieuwe) carrière als pilote centraal stond. Nadien werd het deelnemersveld gereduceerd naar twintig kandidates en vervolgens naar twaalf. De finalistes defileerden op de catwalk en werden onderworpen aan een vragenronde. Zo moesten ze hun grote voorbeelden toelichten, en dat bleken – weinig verrassend – onder anderen Moeder Teresa, Gandhi en Angelina Jolie te zijn.

Aline keek op naar David Beckham. “Niet voor zijn uiterlijk. Het is een echte vechter: hij wilde profvoetballer worden, en is dat ook geworden.” Ze vindt dat de Engelsman zijn bekendheid gebruikt om wereldproblemen onder de aandacht te brengen, zoals malaria. Hij is ook het gezicht van Unicef.

Vlaams feestje

Elena Castro Suarez is de zesde Vlaamse Miss België op rij. In 2013 won de Luikse Noémie Happart, de huidige echtgenote van Rode Duivel Yannick Carrasco. Na haar volgden Laurence Langen (Genk), Annelies Törös (Berchem), Lenty Frans (Sint-Lenaarts), Romanie Schotte (Brugge) en Angeline Flor Pua (Borgerhout). Castro Suarez is ook de derde Antwerpse Miss in vijf jaar.

Foto: BELGA

“Elena is een ruwe diamant”

De organisatie van Miss België, met name organisatrice Darline Devos, is tevreden met Elena Castro Suarez. Dat zei ze meteen na afloop van de galashow in het Plopsa Theater in Adinkerke. “Ze was niet meteen mijn nummer één, maar ze presteerde doorheen de competitie toch heel goed, ook vanavond”, aldus Devos. “De punten lagen heel dicht bij elkaar. Dat de titel opnieuw naar Antwerpen gaat is echt toeval. Ook dit jaar is de eerste eredame uit Namen en de tweede uit Antwerpen. Dat lijkt heel goed op vorig jaar, maar het is echt toeval.”

Devos kent heel wat kwaliteiten van haar nieuwe miss. “Elena is een heel eenvoudig, vriendelijk, sociaal meisje. Ze is heel lief voor andere mensen. Elena is net zoals Angeline een ruwe diamant”, aldus Devos. De 18-jarige Elena Castro Suarez was ook Miss Charity.

Normaal gaat zij ook naar Miss World . “Het is de gewoonte dat Miss België naar Miss World gaat. Ze heeft alleszins de kwaliteiten om mee te strijden bij de Miss World. Het hangt af van de data. Elodie Duchesne kan evengoed naar Miss Universe gestuurd worden.”