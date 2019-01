Chauffeur (56) die ‘geel hesje’ doodreed is opgepakt nabij Tilburg

De chauffeur (56) die ervan verdacht wordt een geel hesje te hebben doodgereden is zaterdagavond opgepakt in de buurt van het Nederlandse Tilburg. Dat melden Nederlandse media. Eerder op de avond had de Nederlandse politie de vrachtwagen al teruggevonden. Het onderzoek loopt en intussen gaat het parket niet uit van een ongeval, maar wel van “opzettelijke slagen en verwondingen met de dood tot gevolg”.