Bart Swings wint schaatsmarathon in Heerenveen

Bart Swings heeft zaterdag de tiende wedstrijd om de KPN Marathon Cup gewonnen. Swings, die olympisch zilver won op de massastart, ging in Heerenveen enkele ronden voor het einde versnellen en werd niet meer bijgehaald. De Nederlander Sjoerd den Hertog won het sprintje daarachter om de tweede plaats. De Nieuw-Zeelander Peter Michael werd derde.

Momenteel vindt in het Italiaanse Collalbo het EK allround plaats, maar Swings besliste een trainingsperiode in te lassen. In aanloop naar het WK afstanden in Inzell (7 tot en met 10 februari) is Swings niet van plan al te veel wedstrijden te schaatsen. Daarna mikt hij op het WK allround (in maart in Calgary).