Koppel dat droomhuis van 3,3 miljoen euro verlootte, geeft winnares ‘amper’ 123.000 euro en blijft in huis wonen

Een miljonairskoppel dat vorig jaar besliste om hun luxevilla met een waarde van 3 miljoen pond weg te schenken via een loterij, heeft deze week de winnaar bekendgemaakt. Alleen kreeg die ‘slechts’ 110.070 pond en … geen huis.

De actie liep vorig jaar van 26 maart tot 31 december: in die periode kon iedereen zijn kans wagen en één of meerdere lotjes kopen voor de prijs van 25 pond per lotje - zo’n 28 euro. Voor Mark en Sharon Beresford, een schatrijk koppel uit het Britse Hampshire, leek het de aangewezen manier om hun luxueuze woning van de hand te doen en er nog een aardige zakcent aan over te houden. Bovendien zou er nog een tweede ‘troostprijs’ uitgereikt worden: een Aston Martin met een waarde van liefst 160.000 pond.

6 slaapkamers, een enorm landgoed, uitzicht op de rivier en 700 m² bewoonbare oppervlakte. Een hightech keuken, kasten op maat en een speel- en snookerkamer. Om nog over het aparte barbecuehuisje te zwijgen. Wie deze droomwoning won, zou zich echt de koning te rijk voelen. Het draaide anders uit.

Uiteindelijk werden net geen 30.000 loterijbiljetten verkocht, voor een totaalwaarde van 750.000 pond en dus veel minder dan de 3 miljoen die het huis waard is. In de kleine lettertjes was - gelukkig voor de Beresfords - een clausule voorzien dat er alleen een geldprijs zou worden weggeschonken als er minder dan 120.000 lotjes verkocht waren. En dus werd deze week Carina Alcock uit Christchurch in Dorset uitgeloot als winnares van ... een ‘schamele’ 110.070 pond. Veel minder dan de 750.000 pond die het koppel met de verkoop ophaalde. De tweede prijs - de luxewagen - werd niet uitgekeerd.

“Belachelijk”

Heel wat tickethouders reageren misnoegd op hoe de actie is uitgedraaid. In de kleine lettertjes staat dat 75% van de inkomsten na promotiekosten zou worden weggeschonken. Maar dat zou betekenen dat de ‘promotiekosten’ 500.000 pond bedroegen, volgens veel deelnemers een absurd hoog bedrag.

“Het is belachelijk dat als je 750.000 pond aan lotjes hebt verkocht, de geldprijs uiteindelijk zo laag is”, zegt iemand. “Ik ben razend. Dit moet onderzocht worden.”

“De prijs was dus 27 keer lager dan het huis waar we voor deelnamen?”, rekende een andere deelnemer uit.

“Ik had nooit zoveel betaald voor één kans op het uiteindelijke prijzengeld. Eerlijk gezegd vind ik dat deze wedstrijd op een verschrikkelijke manier georganiseerd is.”

Het koppel verdedigt zich bij The Sun door te zeggen dat ze “een fortuin” aan advertenties hebben betaald, en dat naast al het geld voor juridisch advies om de tombola te kunnen organiseren. “Als we onze kostprijs per uur zouden uitrekenen, komen we net boven het minimumloon uit.”