Schaamteloos: dieven lopen AD Delhaize buiten met kar vol champagne en dure wodka

Een AD Delhaize in Lochristi heeft zaterdag uiterst ongewenst bezoek gekregen. Twee dieven liepen de winkel binnen, hebben een kar volgeladen met champagne en dure wodka en zijn langs de poortjes bij de ingang naar buiten gelopen zonder te betalen. “Het is een echte plaat, ik ben het beu”, zucht de zaakvoerder.

Zaterdagnamiddag liepen twee onbekende mannen de AD Delhaize van Lochristi binnen. Aanvankelijk leek er geen vuiltje aan de lucht en schenen ze boodschappen te doen. “Eén van de mannen laadde de kar vol terwijl de andere zonder boodschappen langs de kassa’s liep”, aldus de zaakvoerder. “Toen de kar vol was, liep de tweede dief langs de toegangspoortjes bij de ingang om ze open te doen gaan. Vervolgens is zijn kompaan met de volle kar langs de ingang naar buiten gereden zonder te betalen.”

Foto: RR.

“Pas nadat mijn drankenchef enkele minuten later merkte dat er veel wodka weg was, heb ik de camerabeelden bekeken. We zijn ze nog gaan zoeken, maar tevergeefs. Zelfs de kar hebben we niet teruggevonden.” De dieven waren geen amateurs. Bij de ingangspoortjes staat een alarm dat normaal had moeten afgaan, maar dat hadden de dieven onklaar gemaakt.

“Het is een echte plaag”, zegt de zaakvoerder nog, “maar ik weet dat de politie hier weinig aan kan doen. Vandaar dat ik de beelden meteen op Facebook heb geplaatst om collega’s en concurrenten te waarschuwen. Anoniem of niet. Het interesseert me niet, ik ben het beu… hopelijk lopen ze vroeg of laat tegen de lamp.”