74 procent van deelnemers haalt rustdag in Dakar-rally: bekijk hier de mooiste beelden van woenstijnrace

Dakar organisator ASO heeft zaterdagavond laten weten dat 74 procent van de deelnemers de rustdag in Arequipa gehaald heeft. Van de 334 ingeschreven voertuigen zijn er nog 247 in koers. In totaal werden er 87 opgaves genoteerd, waaronder die van de Belgische navigator Fabian Lurquin en die van vrachtwagen 523, met Peter Van Delm, Kurt Keysers en Steven Vaesen (Ford).

Zondagochtend beginnen 105 motoren, 18 quads, 93 wagens en SxS en 32 trucks aan de tweede Dakarweek. De deelnemers krijgen nog eens vijf etappes te verwerken, voor ze donderdag Lima bereiken. Zondag staat meteen de langste etappe op het menu: 839 kilometer, waarvan 317 tegen de tijd, van Arequipa naar San Juan de Marcona.

Bij de quads heeft de Argentijn Nicolas Cavigliasso (Yamaha) een voorsprong van 49:30 op zijn landgenoot Jeremias Gonzalez Ferioli (Yamaha), in alle andere klassementen wordt nog volop strijd geleverd voor de eindzege. Al is de voorsprong van de Qatarees Nasser Al-Attiyah (Toyota Overdrive Racing) op de Fransman Stéphane Peterhansel (MINI John Cooper Buggy) ook niet mis. Het verschil tussen beiden bedraagt 24:42. In de vooravond heeft de wedstrijdleiding alle klassementen vrijgegeven. Voor de rijders die het bivak vrijdag bereikten, wijzigt er niets.

Voor het eerst in de geschiedenis van de Dakar krijgen de opgevers van eerder deze week een tweede kans. Yves Rutten, Christophe Franco en Peter Convents (Ford) gaan daar gebruik van maken en hopen om met hun zelfgebouwde truck donderdag Lima te bereiken. Hun teamgenoten Peter Van Delm, Kurt Keysers en Steven Vaessen zijn er eindelijk in geslaagd om hun truck uit de woestijn te halen. De truck is op weg naar het bivak van Pisco. Hun bemanning is intussen aangekomen in het bivak van Arequipa, waar ze zich bij hun team voegden.

Bekijk hier de mooiste beelden van de eerste week:

