Een op de drie Vlaamse dierenartsen kampt met een burn-out

Een op de drie actieve Vlaamse dierenartsen kampt met een effectieve burn-out. Dat blijkt uit een studie van professor Elke Van Hoof (VUB), die zaterdag werd voorgesteld in Leuven. Het risico is het grootst bij vrouwen en jongeren. Belangrijkste oorzaak is het onevenwicht tussen werk en privéleven.

De enquête ‘What’s up, Doc?’ werd uitgevoerd door professor Elke Van Hoof en haar team aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB). Het onderzoek werd besteld door Savab (Small Animal Veterinary Association Belgium), een vzw rond geneeskunde van gezelschapsdieren. Het is de eerste enquête die peilde naar het welzijn en de mentale gezondheid van Vlaamse dierenartsen. In totaal deden 681 overwegend actieve dierenartsen mee aan het onderzoek.

De resultaten zijn alarmerend. Een op de drie heeft een burn-out volgens de Utrechtse Burn-out Schaal. Bijna een op de vier beschikt niet langer over voldoende veerkracht volgens de Utrechtse Bevlogenheidsschaal. Het risico op een burn-out is significant hoger bij vrouwelijke dierenartsen en hun jongere collega’s tussen 26 en 45 jaar.

Het onevenwicht tussen werk en privéleven is volgens de onderzoekers de grootste boosdoener. ‘Werken onder tijdsdruk, wachtdiensten en weekendwerk maken dat de dierenartsen weinig tijd en energie overhouden voor hun familie, vrienden en hobby’s’, stelt professor Van Hoof. Tweede struikelblok is de financiële druk. ‘De Vlaamse dierenartsen worden onvoldoende vergoed voor de vele overuren en het nacht- en weekendwerk.’