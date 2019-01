Ongeveer 2.500 mensen in Brussel op straat voor waardige migratiepolitiek

Aan het Brussels Noordstation hebben zich zaterdag ongeveer 2.500 mensen verzameld om een echte, humane migratiepolitiek te eisen. Dat hebben de organisatoren van de manifestatie gemeld. De aanwezigen klaagden de politieoperaties aan die regelmatig plaatsvinden in het Maximiliaanpark, maar ook over het uitblijven van antwoorden in het dossier rond de dood van de kleine Mawda.