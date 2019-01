Trump noemt voormalige FBI-top “corrupt” in ochtendlijke Twitter tirade

De Amerikaanse president Donald Trump is niet mals voor de FBI. In een reeks tweets noemt hij de voormalige top van de federale politiedienst “corrupt”.

De New York Times publiceerde een artikel waarin staat dat de FBI in 2017 een onderzoek was gestart om uit te zoeken of de president, al dan niet bewust, voor de Russen zou gewerkt hebben.

In een reeks ochtendlijke reeks berichten op Twitter zegt Trump dat ze dat deden “zonder enige reden en met geen enkel bewijs, nadat ik de leugenachtige James Comey had ontslagen”. Hij noemde het voormalige management ook “corrupt” en bestempelde voormalig FBI-baas Comey ook als een corrupte flik.

Wow, just learned in the Failing New York Times that the corrupt former leaders of the FBI, almost all fired or forced to leave the agency for some very bad reasons, opened up an investigation on me, for no reason & with no proof, after I fired Lyin’ James Comey, a total sleaze! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 januari 2019

...Funny thing about James Comey. Everybody wanted him fired, Republican and Democrat alike. After the rigged & botched Crooked Hillary investigation, where she was interviewed on July 4th Weekend, not recorded or sworn in, and where she said she didn’t know anything (a lie),.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 januari 2019

....the FBI was in complete turmoil (see N.Y. Post) because of Comey’s poor leadership and the way he handled the Clinton mess (not to mention his usurpation of powers from the Justice Department). My firing of James Comey was a great day for America. He was a Crooked Cop...... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 januari 2019

.....who is being totally protected by his best friend, Bob Mueller, & the 13 Angry Democrats - leaking machines who have NO interest in going after the Real Collusion (and much more) by Crooked Hillary Clinton, her Campaign, and the Democratic National Committee. Just Watch! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 januari 2019

In een reactie op Twitter kwam James Comey met een citaat van oud-president Franklin Roosevelt: “Ik vraag jullie om mij te beoordelen aan de hand van de vijanden die ik heb gemaakt”.

“I ask you to judge me by the enemies I have made.” — FDR — James Comey (@Comey) 12 januari 2019

Ook speciaal aanklager Robert Mueller moest er aan geloven in de twitterbarrage van de Amerikaanse president. Mueller leidt het onderzoek naar mogelijke connecties tussen Trumps presidentcampagne en Rusland. Trump blijft volhouden dat geen enkele andere president strenger is voor Rusland dan hij.

I have been FAR tougher on Russia than Obama, Bush or Clinton. Maybe tougher than any other President. At the same time, & as I have often said, getting along with Russia is a good thing, not a bad thing. I fully expect that someday we will have good relations with Russia again! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 januari 2019

Lyin’ James Comey, Andrew McCabe, Peter S and his lover, agent Lisa Page, & more, all disgraced and/or fired and caught in the act. These are just some of the losers that tried to do a number on your President. Part of the Witch Hunt. Remember the “insurance policy?” This is it! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 januari 2019

In een tv-interview dat nog moet uitgezonden worden, doet buitenlandminister Michael Pompeo het idee dat Trump een bedreiging zou zijn voor de Amerikaanse veiligheid af als “compleet belachelijk”.

Week vier van de shutdown

De twitterstorm van de Amerikaanse president toont aan dat de zenuwen strak gespannen staan - het rapport van Mueller zou in een eindfase zitten. En dan is er ook nog de shutdown van de overheidsdiensten waar Trump maar geen greep op lijkt te krijgen.

Die shutdown gaat zijn vierde week in, zonder einde in zicht. De president wil enkele miljarden om zijn beloofde grensmuur met Mexico te kunnen bouwen, maar dat is buiten de Democraten gerekend. De voorbije week suggereerde Trump zelfs dat hij overwoog om de noodtoestand uit te roepen om zo andere budgetten te kunnen vrijmaken om aan de bouw te beginnen.

Democrats should come back to Washington and work to end the Shutdown, while at the same time ending the horrible humanitarian crisis at our Southern Border. I am in the White House waiting for you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 januari 2019

23% of Federal inmates are illegal immigrants. Border arrests are up 240%. In the Great State of Texas, between 2011 & 2018, there were a total of 292,000 crimes by illegal aliens, 539 murders, 32,000 assaults, 3,426 sexual assaults and 3000 weapons charges. Democrats come back! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 januari 2019

In het artikel dat de New York Times vrijdagavond publiceerde, staat dat de FBI in de dagen na het ontslag van Comey was beginnen onderzoeken of Trump niet met de Russen onder een hoedje speelde. De krant citeerde mensen die dicht betrokken waren bij dat onderzoek.

Amerikaanse inlichtingenofficieren probeerden in te schatten of de acties van hun president een bedreiging zouden kunnen zijn voor de nationale veiligheid. In een tweet zegt Trump daarover dat een aantal voormalige FBI-bazen niet meer zijn dan “een bende losers die de president schade wilden toebrengen”.