WADA neemt op 22 januari beslissing over eventuele sanctie voor Rusada

Het Wereldantidopingagentschap (WADA) neemt op 22 januari een beslissing over een eventuele sanctie voor het Russisch antidopingagentschap (Rusada). De Russen zijn opnieuw in opspraak gekomen door gegevens uit het dopinglab in Moskou pas ruim na de deadline over te maken.

Eerst was aangekondigd dat het WADA dezer dagen al een beslissing zou nemen, maar nu wordt ervoor gekozen om eerst de leden te consulteren en pas op 22 januari te beslissen over Rusland. Afgelopen donderdag konden experten van het WADA eindelijk starten met het recuperen van gegevens in het dopinglab in Moskou. Die gegevens moesten oorspronkelijk ten laatste op 31 december 2018 worden overgemaakt, en dus riskeren de Russen een nieuwe schorsing.

De internationale schorsing van het Rusada is pas sinds 20 september van vorig jaar afgelopen, maar het uitwisselen van de dopinggegevens voor 31 december was een van de grote voorwaarden.