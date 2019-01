Tom Meeuws(sp.a) “Mogen niet in fouten van verleden hervallen en vervellen tot louter bestuurspartij”

Op de nieuwjaarsreceptie van de Antwerpse sp.a heeft lokaal voorzitter en kersvers schepen Tom Meeuws opnieuw de beslissing verdedigd om in het stadsbestuur met N-VA en Open Vld te stappen. Hij voegde er echter een interne waarschuwing aan toe. “We mogen niet in de fouten van het verleden hervallen en vervellen tot louter een bestuurspartij”, zei hij. “We mogen ons niet verschansen in de forten die onze kabinetten zouden kunnen worden, dat is wat we echt niet willen.”

Meeuws en fractieleidster in de gemeenteraad Yasmine Kherbache beloofden om de socialistische achterban structureel te betrekken bij het beleid dat de komende zes jaar zal worden gevoerd op stedelijk niveau. Ze geloven naar eigen zeggen dat de drie partijen zich loyaal aan het bestuursakkoord zullen houden. “Zelfs de voorzitter van Voka verklaarde gisteravond op hun nieuwjaarsreceptie dat ‘de grote verbinding’ vooral slaat op het verbinden van iedereen met het beste wat de stad te bieden heeft”, zegt Meeuws. “Dat betekent dus welvaart creëren én sociaal stijgen.”

Kherbache had lof voor wie zich kritisch had opgesteld en zelfs tegen het bestuursakkoord had gestemd. “Onze algemene vergadering eind december was voor mij het schoonste en strafste moment van het jaar”, zei ze. “We hebben toen stevig gedebatteerd, kritisch en emotioneel, maar ook open en respectvol. Dat was een feest van de democratie.”