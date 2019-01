Sanne Cant past voor Wereldbeker in Pontchâteu en trekt na Otegem op stage

Sanne Cant rijdt maandag in Otegem en vertrekt daarna op stage naar Spanje. Ze past voor de Wereldbeker in Pontchâteau, om zich zo optimaal voor te bereiden op het WK in het Deense Bogense.

De wereldkampioene liet de voorbije weken al een ballonnetje op dat ze mogelijk niet in Pontchâteau zou starten en bevestigde dat vermoeden na haar tiende Belgische titel. “Waarom zou ik nog de verplaatsing naar Pontchâteau maken”, vroeg ze zich af. “Ik kan het eindklassement niet meer winnen. Ik sta nu tweede en kan hooguit een plaatsje zakken. Of ik nu tweede of derde word, maakt weinig verschil. Dan kan ik me beter voorbereiden op het WK.”

“Ik heb het gevoel dat ik nog een stage nodig heb om naar mijn topvorm te groeien. Als je die dan moet onderbreken voor een wedstrijd, is dat jammer. Het is beter dat ik nog tien dagen hard train in Spanje om top te zijn op het WK. Of ik daar bij de favorieten hoor? Neen, ik heb nog geen enkele wereldbeker gewonnen dit seizoen, dus dan ben ik toch geen favoriet. De Nederlanders zijn dat wel. Ze zijn met veel: Marianne Vos, Lucinda Brand, Denise Betsema misschien? Al is het moeilijk om haar in te schatten, want de voorbije weken reed ze minder wedstrijden. Annemarie Worst zie ik dan weer niet winnen op dat parcours.”

Maandag volgt dus Otegem, daarna een stage in Spanje, om vervolgens in Hoogerheide opnieuw aan te treden op 27 januari voor een laatste test voor het WK.

