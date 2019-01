Ook dat is de Dakar-rally: Belgische trucker stopt om andere deelnemer te helpen en wordt zelf nog vijfde

Ton van Genugten, Bernard Der Kinderen en Peter Willemsen (Iveco) hebben vrijdag de vijfde tijd gereden in de Dakar en staan halfweg op een voorlopige vijfde plaats. Omdat de Rus Karginov (Kamaz) uit koers is genomen nadat hij een toeschouwer had aangereden en niet gestopt was om hulp te bieden, wordt dat de vierde plaats.

“De voorbije twee dagen waren best pittig”, zegt Peter Willemsen. “Donderdag kregen we zo’n 50 km voor de start technische problemen. Omdat het ons geen goed idee leek om met een motorstoring de duinen in te trekken, kwam het assistentieteam ter plaatse. Als allerlaatste zijn we de woestijn in getrokken. Ik kan je verzekeren dat het geen cadeau was.”

“Het tweede deel van de marathonetappe ging behoorlijk goed, tot we Janus Van Kasteren langs de kant zagen staan. Hij stond compleet geblokkeerd. Vorig jaar had hij ons op min of meer dezelfde plaats geholpen. Wij konden niet anders dan hem nu ook te helpen. Gedurende een kwartier hebben we alles geprobeerd om hem opnieuw vlot te krijgen. Helaas zonder succes. We zijn verder gereden en hebben nog een behoorlijk goede tijd gereden. Hopelijk krijgen we vandaag de verloren tijd terug. Voor de cabinecrew is het een rustdag, maar dat is niet het geval voor het assistentieteam. Zij zijn al druk in de weer om de vrachtwagens voor te bereiden voor de tweede week van de Dakar.”