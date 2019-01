Bijzonder natuurverschijnsel: filmpje over “spinnenregen” verbaast hele wereld

Het warme en vochtige klimaat in Brazilië brengt soms speciale natuurverschijnselen met zich mee. Zo kon iemand in het zuidelijke Espírito Santo do Dourado filmen hoe er honderden kleine spinnetjes in de lucht hingen. Sommigen spraken over een “spinnenregen” , maar uiteraard is de werkelijkheid anders. In plaats daarvan zaten de spinnetjes op een groot en dun web om samen prooien te vangen.