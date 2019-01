Eindelijk: Christian Benteke mag na meer dan vier maanden blessure weer invallen bij Crystal Palace

Foto: Action Images via Reuters

Christian Benteke is weer voetballer: zaterdag mocht hij na meer dan vier maanden blessureleed zijn rentree maken bij Crystal Palece. Tegen Watford mocht hij invallen in de 79e minuut.

Christian Benteke is zo weer voetballer na een knieblessure die hem al sinds september aan de kant hield. Sinds begin januari trainde hij weer voluit mee bij Crystal Palace.

“Uiteraard mist hij wedstrijdritme en staat hij nog niet scherp”, verklaarde Hodgson. “Hem meteen in de ploeg droppen houdt een risico in, maar hij heeft een paar zware trainingen goed doorstaan.”

Dit jaar speelde Benteke nog maar vier wedstrijden in de Premier League. Daarin kwam de 28-jarige spits niet tot scoren. Crystal Palace, met 22 punten veertiende in de Premier League, scoorde in 21 wedstrijden nog maar 19 doelpunten. Alleen Newcastle (15) en Huddersfield (13) doen minder goed.