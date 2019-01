Bobsleesters An Vannieuwenhuyse en Sara Aerts worden achtste in Königssee

Bobsleeërs An Vannieuwenhuyse en Sara Aerts zijn zaterdag in het Duitse Königssee achtste geworden in de vierde wereldbekermanche van het seizoen. Mariama Jamanka en Annika Drazek wonnen in eigen land. De Amerikanen Eleana Meyers Taylor en Lake Kwaza werden op 36 honderdsten tweede, de Duitsers Stephanie Schneider en Ann-Christin Strack op 49 honderdsten derde.

Vannieuwenhuyse en Aerts waren 1.26 trager dan de winnaars. In de eerste run lieten ze de tiende tijd optekenen, in de tweede deden ze het met een vierde tijd opmerkelijk beter. De wedstrijd in Königssee gold ook als Europees kampioenschap. Daarin werden de Belgian Bullets zevende.

Jamanka verstevigde haar leidersplaats in de Wereldbeker, Vannieuwenhuyse is vijfde in de wereldbekerstand.

Europe Cup skeleton: Katrien De Neve elfde in Altenberg

Skeletoni Katrien De Neve is zaterdag in het Duitse Altenberg elfde geworden in de zevende manche van de Europe Cup skeleton. De 21-jarige Belgische was 3 seconden en 30 honderdsten trager dan de Duitse winnares Janine Becker. Die was haar landgenote Hannah Neise 38 honderdsten te snel af. De Russische Anastasia Trufanova en de Duitse Luisa Hornung deelden op 76 honderdsten de derde plaats.

Vrijdag eindigde De Neve in de zesde manche ook al op de elfde plaats. Daarmee liet ze na een 22e, 23e, 24e, 25e en 27e plaats veruit haar beste resultaten van het seizoen optekenen. In de stand van de Europe Cup is De Neve 21e. Becker verstevigde met haar derde zege op rij haar leidersplaats. De achtste en laatste manche vindt over twee weken in het Letlandse Sigulda plaats. .