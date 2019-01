Biatleet Michael Rösch zet punt achter carrière, maar heeft toch goed nieuws

De 35-jarige biatleet Michael Rösch, die begin vorig jaar voor België aantrad op de Olympische Winterspelen in Pyeongchang, zet een punt achter zijn carrière. Dat heeft hij zaterdag in tranen aangekondigd op een persconferentie in het Duitse Oberhof. “De reden dat ik het voor bekeken houd, is het feit dat ik binnenkort vader word. Dat is de reden dat ik mijn grote liefde biatlon zal verlaten.”

De tot Belg genaturaliseerde Duitser, die sinds 2012 voor België in actie komt, zal volgende week in Ruhpolding zijn laatste wedstrijden afwerken.

Nadat hij Duitsland in 2006 vertegenwoordigde op de Winterspelen in Turijn, trad Rösch in 2018 voor België aan in Pyeongchang. In de 12,5 km achtervolging eindigde hij op de 23e plaats. Verder werd Rösch in Zuid-Korea 38e op de 10 km sprint en 75e op de 20 km individueel.