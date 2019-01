Wout van Aert strijkt in Kruibeke plooien glad na polemiek over startgeld: “Case closed”

Wout van Aert verkende woensdag niet en dus kwam hij zaterdag langs in Kruibeke om een glimp van het BK-parcours te zien. Meteen werden ook de plooien gladgestreken na een polemiek over zijn startgeld.

VIDEO. Wout van Aert verkent onverwacht BK-omloop: “Ideaal voor een kampioenschap”

Wout van Aert maakte zich afgelopen zondag kwaad op Sporza omwille van een artikel op de website en het startgeld dat hij, naar verluidt, zou gekregen hebben in La Méziere. #Niveaunihil twitterde hij. Die plooien zijn intussen gladgestreken gaf hij nog mee op Twitter na zijn verkenning.

“Ook bezoek gekregen van Chris Picavet, die zich namens Sporza kwam excuseren voor hun berichtgeving. Excuses aanvaard en case closed wat mij betreft.”

Vandaag het parcours van het BK in Kruibeke verkend, lastig!! Ook bezoek gekregen van @ChrisPicavet die zich namens @sporza kwam excuseren voor hun berichtgeving. Excuses aanvaard & case closed wat mij betreft. Let the games begin