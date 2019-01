Sanne Cant blijft ongenaakbaar bij de vrouwen en pakt in Kruibeke tiende Belgische titel op rij

Een perfect rapport: anders kan je de prestaties van Sanne Cant op een Belgisch kampioenschap niet omschrijven. Op het loodzware en verraderlijke parcours van Kruibeke reed de wereldkampioene van bij de start aan de leiding en pakte ze haar tiende Belgische titel op rij, daarmee evenaart ze het legendarische record van Roland Liboton bij de mannen. Haar nichtje Loes Sels kon als enige in de buurt van Cant blijven, waardoor het toch nog spannend bleef, maar moest tevreden zijn met de tweede plek. Laura Verdonschot mocht na een inhaalrace als derde mee op het podium.

Herbeleef hier het BK veldrijden bij de vrouwen!

Topfavoriete Sanne Cant legde er meteen duchtig de pees op. Laura Verdonschot maakte als eerste een slippertje en moest meteen achtervolgen. Loes Sels was aanvankelijk de enige die het wiel van de wereldkampioene kon volgen maar toen ook zij op een technische, schuine kant een fout maakte moest ook zij nog in de eerste ronde een kloofje laten. Ellen Van Loy volgde als derde maar op het loodzwaar parcours waren de verschillen meteen groot.

Familie houdt het spannend

De 28-jarige Cant keek niet achterom en beukte onverstoord door de modder. Haar nichtje Sels was de enige die in haar buurt kon blijven op net iets minder dan tien seconden. Zo bleef het toch nog spannend, want foutjes waren op het zware en technische parcours onvermijdbaar. Op de schuine kant waar iedereen het moeilijk mee had moest ook Cant voet aan grond zetten maar Sels kon daar niet van profiteren. Integendeel, de wereldkampioen voerde het tempo op en vergrootte haar voorsprong al snel tot een twintigtal seconden.

Het verraderlijke parcours werd gladder en gladder en bleef zo voor schuivers zorgen, ook Cant ging nog eens onderuit maar haar tiende zege op een BK kwam nooit in gevaar. Enkel bij haar debuut in 2009 werd ze “slechts” tweede achter Joyce Vanderbeken, nadien won ze tien keer op rij. Op Roland Liboton bij de mannen na ongezien. Sels werd uiteindelijk knap tweede op 16 seconden, Verdonschot mocht na een inhaalrace als derde mee op het podium.

Bij de beloften mag Axelle Bellaert een jaar lang de tricolore trui dragen: de Brugse kwam als eerste over de finish bij de beloften. Marthe Truyen pakte zilver, het brons was voor Jinse Peeters. Bij de junioren won Julie De Wilde voor Tessa Zwaenepoel en Kiona Crabbé.

Uitslag:

1. Sanne Cant

2. Loes Sels

3. Laura Verdonschot

4. Ellen Van Loy