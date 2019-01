Iran en Pouraliganji (Eupen) plaatsen zich voor de tweede ronde op Asian Cup

Iran heeft zaterdag haar tweede zege in evenveel duels geboekt tijdens de groepsfase van de Asian Cup in de Verenigde Arabische Emiraten. Iran versloeg in Abu Dhabi Vietnam met 2-0 en is zo zeker van haar ticket voor de achtste finales. Bij de Iranezen stond Morteza Pouraliganji (Eupen) de hele wedstrijd op het veld.