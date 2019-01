Delfine Persoon verdedigt WBC-titel tegen Amerikaanse Melissa St. Vil op 9 maart

Delfine Persoon zal op 9 maart in Kortrijk haar WBC-titel bij de lichtgewichten verdedigen tegen de Amerikaanse Melissa St. Vil. Dat werd zaterdag door de internationale boksfederatie bevestigd, nadat vrijdag de Krant van West-Vlaanderen het nieuws naar buiten bracht.

De 33-jarige Persoon is sinds 2014 WBC-kampioen en zal haar gordel voor de negende maal verdedigen. Haar tegenstandster is de 35-jarige Melissa St. Vil, geboren in Haïti en in 2016 al WBC-kampioen bij de superpluimgewichten. “Killer Mel” won elf van haar achttien duels tot dusver, waarvan één met KO. Ze verloor drie maal en vier keer eindigde een kamp onbeslist. Ze verloor op 6 april vorig jaar haar titel bij de superpluimgewichten aan de Finse Eva Wahlstrom.

Delfine Persoon won 42 van haar 43 profkampen, waarvan zeventien keer met KO. Ze verloor slechts één duel, met knock-out. De West-Vlaamse verdedigde vorige maand met succes nog haar WBC-titel tegen de Keniaanse Judy Waguthii. Die ging KO tegen het canvas in de tiende ronde.

In dezelfde categorie als Persoon legden de Ierse Katie Taylor en de Braziliaanse Rose Volante een duel vast met als inzet de ‘algemene’ titel bij de lichtgewichten. De kamp zal op 15 maart in Philadelphia doorgaan. Taylor (32), ongeslagen in twaalf kampen (vijf met KO), bezit de WBA- en IBF-titel. Volante (36), ongeslagen in veertien gevechten (acht met KO), heeft de WBO-titel in haar bezit.

Op de wereldranglijst stak Katie Taylor voor het eerst Delfine Persoon voorbij naar de eerste plaats. Rosa Volante is vierde.