Lanakenaar Ryan Cortjens overtuigend Belgisch kampioen veldrijden bij de junioren

Ryan Cortjens heeft zich zonet tot Belgisch kampioen veldrijden gekroond. De Lanakenaar won overtuigend in Kruibeke. Het zilver was voor Witse Meeussen, Thibau Nys reed naar het brons.

Cortjens nam de beste start en dook als eerste het veld in. De Maaslander was echter ook de eerste die het modder van dichtbij mocht aanschouwen, toen hij al snel onderuit ging. Cortjens was niet de enige die tegen de grond ging, het regende valpartijen in Kruibeke.

Na een inhaalactie kon Cortjens weer aansluiten bij de leider in de race, Meeussen. Dat de vorm goed zat, bewees de Maaslander door Meeussen achter te laten. Zijn concurrenten zouden hem niet meer zien. Cortjens werd zonder problemen Belgisch kampioen.

“In de eerste ronde ging ik onderuit in het technische stuk. Ik moest even achtervolgen en daarna wat bekomen, maar vervolgens heb ik meteen doorgetrokken”, vertelde Cortjens na de wedstrijd. “Door de regen werd het ook steeds gladder op die schuine kanten, het was heel moeilijk. Ik ben er goed van weggebleven. Wat mijn ambitie is als ik overstap naar de beloften? Dat is een heel grote stap, maar ik hoop daar af en toe eens een uitschieter te hebben.”