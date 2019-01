Aaron Dockx is eerste Belgische kampioen, Vervloet wint bij de dames nieuwelingen

Kruibeke - De eerste Belgische kampioen in het veld is bekend. Aaron Dockx (IKO-Beobank) haalde het bij de eerstejaarsnieuwelingen voor Niels Ceulemans (Callant-Doltcini) en Kinay De Moyer (Acrog-Pauwels Sauzen).

Dockx startte als grote favoriet, met 20 zeges op 21 wedstrijden, en maakte die rol ook waar. Al in de eerste ronde maakte hij het verschil en nam hij duidelijk afstand van de rest van het pak. Enkel Kinay De Moyer bleef op enkele lengtes op het zware parcours dat door de regen nog iets meer modderstroken bevatte.

Dockx kreeg het nog lastig op het eind, maar zou het alsnog halen, met 14 tellen bonus op Niels Ceulemans die Kinay De Moyer voorbij was gegaan op het eind nadat hij af te rekenen kreeg met pech.

“Vorige week verloor ik voor het eerst dit seizoen en begon ik toch wat te twijfelen”, zei de kersverse kampioen na afloop, “maar gelukkig had ik vandaag een goede dag en pak ik de driekleur. Hier ben ik ongelooflijk blij mee, want het was niet gemakkelijk. Zonder pech komt Kinay misschien nog terug. Maar goed, ik ben zelf ook een paar keer gevallen, op dit parcours is het niet evident om recht te blijven.”

Bij de meisjes nieuwelingen toonde Sterre Vervloet (Vondelmolen Cycling Team) zich de sterkste na een lange solo. Kiona Dhondt en Chloë Van den Eede vervolledigden het podium.