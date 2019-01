Jan Jambon in tranen als hij boodschap van dochter en kleinzoon hoort

Evi Hanssen had zaterdag ex-minister van Binnenlandse zaken en huidig burgemeester van Brasschaat Jan Jambon (N-VA) te gast in haar radioprogramma ‘Het Heilig Huis van Hanssen’. Ze praatte met Jambon over zijn rol als grootvader, ouder worden en schotelde hem een aantal dilemma’s voor.

Evi Hanssen ging tijdens de opname met Jan Jambon naar haar badkamer om samen in de spiegel te kijken en vroeg zich af of hij dat ook voelt en er dingen zijn die hij nu niet meer kan: “Je voelt dat natuurlijk als je dat vergelijkt met twintig of dertig jaar geleden, da’s een groot verschil, die flexibiliteit en bewegingen”, vertelt Jambon. “Ik heb continu pijn aan mijn rechterknie en dat beperkt mijn bewegingen.”

Evi vroeg zich ook af of de ex-minister meer rimpels heeft gekregen sinds hij in de politiek is gestapt en of dat zijn tol eist: “Ik denk dat wel, bij iedere verkiezing is dat wel confronterend want dan haal je de borden van de vorige verkiezingen terug naar boven en daar staat uw affiche van vier à vijf jaar geleden op. Je ziet dat verschil. Dat is toch wel confronterend.”

Emotioneel moment

Jan is duidelijk ook een familieman. Toen Evi hem een boodschap van zijn dochter Lies liet horen, kon hij het niet droog houden en pinkte hij een traan weg. Ook wanneer kleinzoon Felix zijn nieuwjaarsbrief telefonisch voorleest, kreeg hij het moeilijk. “Dat is een beetje emotioneel. Opi zijn is echt een zalige rol, ik herinner me dat Felix pas geboren was. Ik was toen minister en ik vroeg me af welke wereld we aan hem zouden doorgeven. Ik heb ondertussen drie kleinkinderen en dat doet wat met een mens.”

Kamer delen met Maggie De Block

Evi schotelde ex-minister Jambon ook enkele ludieke en hypothetische dilemma’s voor. Zo kwamen we te weten dat Jambon zou kiezen voor de bouw van nieuwe kerncentrales in plaats van windmolenparken, zelfs als die kerncentrale in Brasschaat zou worden gebouwd. Verder ziet hij er ook geen graten in om een kamer te delen met Maggie De Block als ze met de regering op teambuilding zouden zijn.