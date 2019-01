Klant maakt zich druk om “boerenbedrog” bij Mediamarkt: “Ik ben toch niet gek?”

Op Facebook heeft een klant zich druk gemaakt omdat elektroketen Mediamarkt zich volgens hem schuldig maakt aan misleidende koopjes. De klant haalt als voorbeeld een koffiemachine aan die voor de jaarwisseling goedkoper was dan nu, tijdens de soldenperiode.

“Ik was eind vorige maand, 23 december, geïnteresseerd in een espressomachine die werd aangeboden aan 498 euro”, schrijft de klant deze week misnoegd op Facebook. “Ik denk bij mijzelf: ik wacht tot januari. Solden, weet je wel.”

“Vandaag 8 januari wordt dezelfde espressomachine aangeboden aan de prijs van 522 euro in plaats van 622 euro - zogezegd met 100 euro korting. Dat is nog altijd 24 euro duurder dan twee weken geleden. En zo zullen er nog wel veel producten worden aangeboden. Mediamarkt, ik ben inderdaad toch niet gek?”

Als de klant gelijk heeft, wil dat nog niet per se zeggen dat Mediamarkt in de fout is: de referentieprijs die wordt gebruikt tijdens koopjesperiodes moet een prijs zijn waarop het product in de jongste maanden te koop heeft gestaan - al is het maar voor één dag.

“De ene referentieprijs de andere niet”, zei Gino Van Ossel daar eind november nog over naar aanleiding van Black Friday. “Een winkel kan bijvoorbeeld een raclette-toestel in de zomer voor 120 euro aanbieden, wetende dat er in die periode toch geen kat in geïnteresseerd is, louter om het op Black Friday met 50% korting te kunnen afficheren.”