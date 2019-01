Lummen -

In de Gestelstraat in Lummen is zaterdagnamiddag een gewonde gevallen bij een ongeval. Rond 13 uur raakte een bestuurder – net voor de brug over de E313 – de controle over het stuur kwijt. De auto kwam langs de weg tussen de bomen terecht. Een persoon werd voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht.