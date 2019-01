Frédéric Vervisch pakt de zege in 24 Uur van Dubai voor Dries Vanthoor

Frédéric Vervisch (Audi R8) heeft zaterdag de veertiende editie van de 24 Uur van Dubai (Verenigde Arabische Emiraten) op zijn palmares geschreven. Vervisch domineerde een groot deel van de race, met de Nederlander Rik Breukers en de Duitsers Christopher Haase en Dominic Parhofer aan zijn zijde. Dries Vanthoor, met verder de Arabiër Mohammed Saud Fahad Al Saud, de Nederlander Michael Vergers en de Duitser Christopher Mies, werd met zijn Audi WRT tweede.

Het viertal Vervisch/Breukers/Haase/Parhofer won uiteindelijk met 607 afgelegde ronden. Vanthoor en co liepen in het begin van de race, door neutralisaties en een goede pitsstrategie van Vervisch en co, een ronde achterstand op en kregen die nooit meer ingehaald.

Tom Boonen (Audi RS3) reed, aan de zijde van landgenoten Radermecker en Magnus en de Fransman Perrin, lang aan de leiding in de TCR-race, maar zag een zege in rook opgaan door een technisch probleem enkele uren voor de aankomst.

Wat de andere Belgen betreft: Van Dosselaer/Van Dosselaer/Houdhoofdt/Dierckx/Dierckx (BMW) wonnen in de A3-klasse. Verdonck/De Breucker/Gillion/Verhaeren (Mercedes) werden derde in de GT4 en de Belgen Van der Straten/Vanloocke/Close werden met de Duitser Haugg en de Luxemburger Putz vierde in de SPX.