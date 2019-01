19-jarige Australiër wint enkele uren na halve finale ook finale in Sydney en pakt eerste ATP-titel

Alex De Minaur (ATP 29) heeft zaterdag op het ATP-toernooi in Sydney (hardcourt/527.880 dollar) een huzarenstukje neergezet. De negentienjarige Australiër won enkele uren na zijn halve finale ook de finale en veroverde zo zijn eerste ATP-titel.

De Minaur, het vijfde reekshoofd, versloeg in de eindstrijd na dik twee uur tennis in twee sets (7-5 en 7-6 (7/5)) de 34-jarige Italiaan Andreas Seppi (ATP 37), het achtste reekshoofd. Enkele uren eerder had De Minaur nog zijn halve finale moeten afwerken, die was uitgesteld door de regen. Daarin versloeg de Australiër de Fransman Gilles Simon (ATP 31), het vierde reekshoofd.

Het is voor de tiener zijn eerste ATP-titel. Vorig jaar was hij in Sydney al verliezend finalist, en later dat jaar ook in Washington.

ATP Auckland - Sandgren pakt eerste ATP-titel na zege in finale tegen Norrie

De Amerikaan Tenny Sandgren (ATP 63) heeft zaterdag de eindwinst van het ATP-toernooi in het Nieuw-Zeelandse Auckland (hardcourt/527.880 dollar) op zijn palmares geschreven.

De 27-jarige Sandgren versloeg in de eindstrijd de 23-jarige Brit Cameron Norrie (ATP 93) na één uur en twintig minuten tennis in twee sets (6-4 en 6-2). Het was voor de Amerikaan zijn tweede ATP-finale, na eerder vorig jaar te hebben verloren in Houston. Voor Norrie was het zijn eerste finale.

Sandgren volgt op de erelijst van de ASB Classic de Spanjaard Roberto Bautista Agut op.