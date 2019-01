Kabeltje losmaken en je bent vertrokken: supersnelle step op autosnelweg lokt discussie uit

Elektrische steps zijn in opmars, maar wat deze kerel doet, lokt op sociale media in Frankrijk heel wat discussie uit. Hij rijdt aan liefst 85 km per uur op de ring rond Parijs. Dit bovendien zonder helm, wat het nog gevaarlijker maakt uiteraard.

Een twitteraar meent de weten met welk model de stepper over de ring snelt: het zou om een Dualtron Thunder kunnen gaan. Die zijn vrij te koop, maar die hoge snelheid, daar moet je zelf voor zorgen blijkbaar. In de step zitten er kabeltjes die je snelheid limiteren, op YouTube en andere kanalen zijn instructies te vinden over hoe eenvoudig het is die los te koppelen. Zodra dat gebeurd is, kan je snelheden tot 85 of zelfs 90 km per uur halen. Met de video kan de discussie naar meer reglementering voor nieuwe vervoersmiddelen zoals deze weer losbarsten.