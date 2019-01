Kirsten Flipkens verliest dubbelfinale in Hobart, Kenin verslaat Schmiedlova in enkelfinale en pakt eerste WTA-titel

Kirsten Flipkens heeft zaterdag de finale in het dubbelspel verloren op het WTA-toernooi in het Australische Hobart (hard/250.000 dollar). In de finale verloor ze, aan de zijde van de Zweedse Johanna Larsson, na een supertiebreak (6-3, 3-6 en 10/6) van de Taiwanese zussen Hao-Ching en Latisha Chan, het eerste reekshoofd. De partij duurde één uur en 18 minuten. Flipkens en Larsson vormden het vierde reekshoofd.

De 33-jarige Flipkens had de kans op een vijfde toernooizege in het dubbel, een derde met Larsson (na Seoel 2016 en Linz 2018). Vorige week strandde het duo in de halve finales in Auckland. Het is al de vierde keer dat Flipkens en Larsson in een finale (na Neurenberg 2017 en 2018, Boedapest 2018) de duimen moesten leggen.

In het enkeltoernooi werd Flipkens, nummer 49 van de wereld, in de kwartfinales uitgeschakeld door de Amerikaanse Sofia Kenin (WTA 56).

Kenin verslaat Schmiedlova en verovert eerste titel

Foto: AP

De Amerikaanse Sofia Kenin (WTA 56) heeft zaterdag de eindzege op het WTA-toernooi van Hobart (hardcourt/250.000 dollar) op zak gestoken. De twintigjarige Kenin rekende in de finale in twee sets (6-3 en 6-0) af met de 24-jarige Slovaakse Anna Karolina Schmiedlova (WTA 77). De partij duurde één uur en dertien minuten.

Het was voor Kenin haar eerste WTA-finale, en dus meteen ook eerste titel. Voor Schmiedlova was het haar vijfde eindstrijd. Ze blijft steken op drie titels (Katowice en Boekarest in 2015 en Bogota in 2018).

Kenin is in Hobart de opvolgster van Elise Mertens. Zij won het toernooi in 2017 en 2018, maar gaf dit jaar de voorkeur aan het (zwaarder bezette) toernooi van Sydney.

Verliezend finaliste Schmiedlova is dinsdag in de eerste ronde van de Australian Open overigens de eerste tegenstandster van Elise Mertens (WTA 12).