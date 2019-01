Dit zijn prachtige -en ook een beetje maffe- beelden, uit het Kruger Natuurpark in Zuid Afrika. Liefst vier mannetjesleeuwen lopen op straat, met achter hen aan een hele file wagens. De vier zijn alleszins niet van plan om zich te haasten of om uit de weg te gaan voor een auto. De blik in hun ogen lijkt maar één ding te zeggen, en dat is dat zij daar de baas zijn. De auto’s achter de leeuwen zijn SUV’s, en zo zie je ook goed hoe enorm groot de leeuwen eigenlijk zijn.