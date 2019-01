Zware explosie in bakkerij in Parijs: meerdere gewonden

Er is zaterdagochtend een brand uitgebroken in een bakkerij in Parijs. Er was ook een zware ontploffing, zo meldt de lokale politie. Er vielen meerdere gewonden.

De ontploffing gebeurde zaterdagochtend in bakkerij Hubert, op de hoek van de rue de Trévise en de rue Saint-Cécile, in het negende arrondissement van de Franse hoofdstad. De oorzaak van de brand en de explosie is nog niet bekend, maar volgens Le Parisien zou het mogelijk om een gaslek gaan.

De bakkerij was gesloten op het moment van de explosie, maar toch vielen er meerdere gewonden. Voorlopig is niet duidelijk hoeveel en hoe erg ze eraan toe zijn. De hulpdiensten zijn ter plaatse en de brandweer probeert de brand momenteel nog te blussen.

“Het was een enorme knal”, aldus getuigen ter plaatse. “Alle ruiten explodeerden, een wagen werd weggeblazen en alle alarmen in de buurt werden geactiveerd.”

“Onze gasten, die eerst dachten dat het om een aanslag ging, werden op vraag van de brandweer geëvacueerd”, zegt Paula Nagui, receptioniste bij het naburige hotel Diva.

Explosion in #Paris reportedly took place at a bakery - police evacuated the area - pic.twitter.com/JOcdVqWXCo — Mehmet Çelik (@celik) 12 januari 2019

@CNEWS @BFMTV boulangerie rue de Trévise à paris ce samedi matin.... Donnez nous des infos Svp pic.twitter.com/PZjcJ1DgMz — zebulon (@c_jeff) 12 januari 2019

Destruction for blocks after an explosion on rue de trévise pic.twitter.com/GsrLqyasQA — Emily Molli (@MomesMolli) 12 januari 2019