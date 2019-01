Max Verstappen voert vandaag taakstraf uit tijdens Formule E-race in Marrakech

De Nederlander Max Verstappen zal vandaag zijn taakstraf uitvoeren die hij opgelegd kreeg naar aanleiding van een incident dat zich vorig jaar voordeed tijdens de F1-race in Brazilië.

Op 11 november kwam het na afloop van de GP van Brazilië tot een aanvaring tussen Max Verstappen Esteban Ocon. De Nederlander duwde de Fransman, dit nadat er eerder tijdens de race een aanrijding was geweest waardoor Verstappen de overwinning verloor.

Verstappen kreeg voor het opstootje uiteindelijk een taakstraf van de FIA, dit omdat deze de actie als "schadelijk voor het imago van de Formule 1" beschouwde. Zo'n twee maanden later weet Verstappen nu ook wat zijn taakstraf.

Vandaag vindt de tweede race van het Formule E-kampioenschap, de elektrische tegenhanger van de Formule 1, plaats in Marrakech. Op het Circuit International Automobile Moulay El Hassan zal Verstappen meelopen met de stewards en deze ondersteunen in hun activiteiten. De exacte inhoud van dat takenpakket is voorlopig echter niet bekend.

De FIA legde Verstappen twee dagen 'gemeenschapsdienst' op als taakstraf. Het assisteren van de stewards tijdens de Formule E-race in Marrakech is dus nog maar het eerste deel van zijn taakstraf.

