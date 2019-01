“Apple brengt dit jaar drie nieuwe iPhones uit”

Apple komt dit naar nog met drie nieuwe iPhone-modellen op de markt. Die moeten de teleurstellende verkopen keren. Dat meldt de Wall Street Journal op basis van bronnen bij het technologiebedrijf.

Er komt een nieuwe, luxueuze iPhone met een extra, derde camera aan de achterzijde. Daarnaast zou Apple twee goedkopere versies op de markt brengen die het vooral in China goed moeten doen. De iPhone is goed voor twee derde van de inkomsten van Apple, hoewel de inkomsten uit diensten zoals apps in iTunes sterk toenemen.

Als reactie op het marktgerucht stegen aandelen van toeleveranciers van de smartphonemaker op de beurs. Skyworks won 3,5%, Qorvo 4,3% en Universal Display steeg 3,3%, Cirrus Logic 5%.