Agent wordt per toeval neergeschoten… door haar eigen collega

Het zal je als agent maar overkomen, neergeknald worden door je eigen collega. Het gebeurde eerder deze week in Lafayette, een stad in Indiana in de Verenigde Staten. Agent Lane Butler en haar collega werden bij een interventie in het huis van een verdachte verrast door een grote hond. Terwijl Lane naar buiten ging, werd ze plots per toeval neergeschoten door haar collega, die zich wellicht tegen de hond wou verdedigen. Ze had een kogelvrij vest aan, maar ze werd net daarboven geraakt. Lane ligt nog altijd in het ziekenhuis, maar maakt het goed. Het incident werd gefilmd door twee bodycams, de beelden werden gisteren vrijgegeven