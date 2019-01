Tom Waes zoekt kandidaten die tot het uiterste willen gaan voor loodzware opleiding Special Forces

Tom Waes is op zoek naar kandidaten voor het nieuwe tv-programma ‘Kamp Waes’. Daarin laat hij gewone burgers voor het eerst in de geschiedenis proeven van wat de loodzware opleiding van de Special Forces Group van het Belgische leger inhoudt. Die Special Forces staan bekend als de hypergetrainde militairen die op elk moment ingezet kunnen worden voor elk type opdracht.

De toelatingsproeven en opleiding van de Special Forces zijn legendarisch zwaar met een zeer laag slaagpercentage. Zowel fysiek als mentaal moeten kandidaten bij de Special Forces tot het uiterste kunnen gaan. Daarnaast worden ze op de meest uiteenlopende vaardigheden getest: oriëntatie, gevechtstechnieken, observatietechnieken... en dat alles in zeer uitdagende omstandigheden.

“Al mijn hele leven ben ik gefascineerd door mensen die zowel fysiek als mentaal tot het uiterste kunnen gaan”, aldus Tom Waes. “En op dat vlak zijn de leden van de Special Forces wellicht de allerstrafsten in ons land. Een programma in samenwerking met hen, dat moet wel vuurwerk opleveren.”

De Special Forces zijn een kleine en zeer discrete eenheid. Ook voor hen is dit dus een bijzonder project. “Voor het eerst willen we voor dit programma burgers de kans geven om van onze opleiding en oefeningen te kunnen proeven. Ook voor ons wordt het een experiment, want we hebben geen idee hoe gewone burgers hierop zullen reageren. Algemeen wordt gesteld dat slechts twee procent van de bevolking over de juiste capaciteiten beschikt om bij ons te kunnen slagen. En dan nog.”

Wie zich geroepen voelt, kan zich vanaf nu inschrijven voor ‘Kamp Waes’ via de website van Eén. Zowel mannen als vrouwen kunnen zich uiteraard kandidaat stellen, deelnemers aan het programma moeten minstens achttien jaar zijn.

Bergham Run

Wie zich inschrijft, is maar best sportief, want een echte Special Forces-operator moet in topconditie zijn. Een bekende proef bij de Special Forces is bijvoorbeeld de Bergham Run: een loopproef waarbij je met een rugzak van 20 kilo 8 kilometer moet afleggen in 50 minuten. Maar ook mentaal worden kandidaten tijdens de opleiding voortdurend op de rooster gelegd en uitgedaagd. De perfecte uitdaging dus voor wie zichzelf echt eens tot het uiterste wil drijven.