In het radioprogramma ‘Het Heilig Huis van Hanssen’ heeft Evi Hanssen zaterdag ex-minister van Binnenlandse Zaken Jam Jambon te gast. In een openhartig gesprek heeft hij het onder andere over zijn scheiding.

“Ik ben altijd een uithuizige man geweest,” vertelt Jambon onder meer. “Ik denk dat dat mede de reden is waarom mijn huwelijk gestrand is.” De politicus heeft het over een “persoonlijk falen”, maar vertelt ook dat er sinds een jaar een nieuwe liefde is in zijn leven.